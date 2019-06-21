Казахстан перенимает опыт экспортного контроля Южной Кореи

CA-NEWS (KZ) - Семинар по вопросам экспортного контроля между Казахстаном и Кореей. Это третий обмен программы по надзору за экспортом и безопасности границ по управлению стратегическими товарами, организованный между государственными органами Казахстана и Корейским агентством по торговле и промышленной безопасности прошел 19-20 июня в Нур-Султане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Основной целью обмена является изучение опыта Корейского агентства по торговле и промышленной безопасности в управлении стратегическими товарами, в том числе электронного лицензирования, внедрения методов внутреннего экспортного надзора на промышленных предприятиях, обучения управлению рисками, а также ознакомление с реформами по улучшению системы экспортного контроля Казахстана для Корейского агентства.

В семинаре приняли участия: председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК Канат Баитов, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Умирзак Бейспеков, президент Агентства безопасности по торговле и промышленности Республики Корея Сун Джа Бэнг, заместитель Посла США в Республике Казахстан Теодор Линг и другие.

В своем приветственном слове председатель комитета индустриального развития и промышленности МИИР РК Канат Баитов отметил, что Казахстанско-Корейское сотрудничество началось в 2017 году благодаря поддержке правительства Кореи и непосредственному участию программы «Экспортный контроль и безопасность границ» госдепартамента США. В 2017 и 2018 годах были осуществлены две поездки казахстанских специалистов в Южную Корею для изучения передового опыта в вопросах нераспространения оружия массового уничтожения и экспортного контроля. Полученный опыт используется в рамках разрабатываемого проекта закона Республики Казахстан «Об экспортном контроле» и сопутствующего к нему законопроекта.