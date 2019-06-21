ФАО укрепляет партнерство с Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов РК

CA-NEWS (KZ) - 20 июня было подписано письмо о намерениях между Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов (МЦЗТИП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Прежде всего, обе организации нацелены на предоставление поддержки в области охраны и устойчивого управления океанами, морями и морскими ресурсами, а также на защиту, восстановление и поощрение устойчивого использования экосистем суши, устойчивое управление лесами, борьбу с опустыниванием, прекращение и обращение вспять деградации почвы, и остановку процесса утраты биоразнообразия, - говорится в сообщении ФАО.

Обе партнерские организации работают в Казахстане, содействуя развитию устойчивого и эффективного органического сельского хозяйства, рациональному использованию водных ресурсов, сохранению и эффективному управлению экосистемами.

Сегодня они заявили о своем намерении координировать усилия и сотрудничать для обмена знаниями в областях, представляющих общий интерес.

«Сотрудничество с Центром ускорит и расширит внедрение зеленых и климатических технологий в агропродовольственном секторе Казахстана», - сказал Кайрат Нажмиденов, Глава Бюро ФАО по партнерству и связям в Казахстане на церемонии подписания. «Некоторые из этих технологий уже успешно проанализированы ФАО на предмет устойчивости, рентабельности и привлекательности для инвестиций со стороны частного сектора».

Письмо о намерениях подписали Заместитель Генерального директора ФАО и Региональный представитель по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин и Руководитель Центра Рапиль Жошыбаев.

Некоммерческое акционерное общество «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» было образовано по инициативе первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Об этом было объявлено в сентябре 2015 года во время 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Центр начал свою работу в апреле 2018 года, основываясь на инфраструктуре и наследии выставки АСТАНА - ЭКСПО 2017, и был представлен общественности на Саммите по глобальным вызовам Астанинского экономического форума в мае 2018 года.