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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эльмира Баситханова вновь возглавит Комитет женщин Узбекистана
Эльмира Баситханова
Эльмира Баситханова

CA-NEWS (UZ) -  Законодательная палата Олий Мажлиса одобрила кандидатуру Эльмиры Баситхановой на пост вице-премьера — председателя Комитета женщин Узбекистана, говорится в сообщении Общенационального движения Узбекистана «Юксалиш».

20 июня, в Ташкенте прошло очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса. Депутаты рассмотрели ряд организационных вопросов.

Депутаты одобрили по представлению премьер-министра Узбекистана кандидатуру Эльмиры Иркиновны Баситхановой в качестве заместителя премьер-министра – председателя Комитета женщин Узбекистана.

Напомним, в 2011-2016 годах Эльмира Баситханова уже была заместителем премьер-министра Республики Узбекистан — председателем Комитета женщин Узбекистана. С 12 декабря 2016 года она занимает должность заместителя министра здравоохранения.

До настоящего момента Комитет женщин Узбекистана возглавляла Танзила Нарбаева.

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