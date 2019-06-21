Эльмира Баситханова вновь возглавит Комитет женщин Узбекистана

Эльмира Баситханова

CA-NEWS (UZ) - Законодательная палата Олий Мажлиса одобрила кандидатуру Эльмиры Баситхановой на пост вице-премьера — председателя Комитета женщин Узбекистана, говорится в сообщении Общенационального движения Узбекистана «Юксалиш».

20 июня, в Ташкенте прошло очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса. Депутаты рассмотрели ряд организационных вопросов.

Депутаты одобрили по представлению премьер-министра Узбекистана кандидатуру Эльмиры Иркиновны Баситхановой в качестве заместителя премьер-министра – председателя Комитета женщин Узбекистана.

Напомним, в 2011-2016 годах Эльмира Баситханова уже была заместителем премьер-министра Республики Узбекистан — председателем Комитета женщин Узбекистана. С 12 декабря 2016 года она занимает должность заместителя министра здравоохранения.

До настоящего момента Комитет женщин Узбекистана возглавляла Танзила Нарбаева.