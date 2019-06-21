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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте пройдут Дни молодёжи

CA-NEWS (UZ) -  В течении недели в столице Узбекистана будут проходить Дни молодёжи. Концерты, фестивали и марафоны будут организованы на разных площадках с 22 по 30 июня.

Программу праздника откроет фестиваль I love music, который на протяжении двух дней, 22 и 23 июня, будет идти в Государственном академическом большом театре им. Алишера Навои.

28-30 июня в городских парках будут организованы «Ёшлар сайллари», сообщили в пресс-службе хокимията.

На 29 июня назначены сразу несколько мероприятий: марафон под названием Youth Day и концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны, который пройдет во дворце «Дружбы народов».

Кроме того, гала-концерты Youth Day под лозунгом «Тошкент сени севади» будут идти на Бродвее и на концертной площадке дворца «Дружбы народов» 29-30 июня. В эти же дни хоким города проведет встречи с молодежью во всех районах столицы.

Праздник завершится 30 июня. В этот день во дворце Humo Arena состоится концерт Молодежного симфонического оркестра. Спортсмены примут участие в массовых соревнованиях «Ёшлар картинг». А в здании хокимията пройдет торжественная церемония вручения государственной награды «Мард Ўғлон».

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