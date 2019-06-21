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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане автомобиль несколько раз перевернулся из-за выбежавшего на дорогу ребенка

CA-NEWS (UZ) -  В социальных сетях распространилось видео ДТП в Узбекистане, где автомобиль переворачивается на ходу, пытаясь избежать наезда на ребёнка. выбежавшего на дорогу.

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как водитель едет через населенный пункт, и в один из моментов с обочины на дорогу выбегает ребенок.

Автомобилист, пытаясь избежать наезда, резко поворачивает машину в сторону и автомобиль несколько раз переворачивается.

Данных о том, где и когда именно произошло ДТП и о пострадавших нет.

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