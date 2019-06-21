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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За 10 лет в Таджикистане обезвредили 16 тыс. мин

CA-NEWS (TJ) -  С 2009 года специалистами роты гуманитарного разминирования при Минобороны Таджикистана в сотрудничестве с ОБСЕ разминировано более 3 км² территории, найдено и уничтожено более 16 тыс. противопехотных мин и более 3 тыс. других взрывоопасных предметов.

Об этом было сказано во дворце Хофбург в Вене 19 июня на очередном пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Оно прошло под председательством Республики Таджикистан и было посвящено проектам содействия в области лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ОБ) в Центральной Азии.

В качестве основного докладчика был приглашен начальник Управления инженерных войск Генштаба ВС Таджикистана генерал-майор Саёрабек Бачабекзода.

Он представил информацию о реализованных в Таджикистане программах по уничтожению излишков ЛСО и ОБ, их физической защите, а также проектах в области гуманитарного разминирования.

В рамках программ было уничтожено 26 тыс. единиц легкого стрелкового оружия, 34 тонны боеприпасов, построено 9 новых складов для хранения ЛСО и ОБ и отремонтированы 60 оружейных комнат.

На заседании также было отмечено, что в настоящее время при сотрудничестве с ОБСЕ Таджикистан ведет комплексную работу по переходу Минобороны страны на систему электронного учета запасов легкого стрелкового оружия и боеприпасов.

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