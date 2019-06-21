В Гулистане в одной из квартир обнаружено тело задушенной девушки

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана поделилась подробностями жуткого убийства, произошедшего в Гулистане 18 июня, где в одной из квартир было обнаружено тело 21-летней девушки.

Как сообщает ведомство. установлено, что 15 июня текущего года проживающий в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области А.И. (1993 г.р.), на почве ревности, воспользовавшись тем, что У.А. спит, задушил ее принесённым с собой шнуром, умышленно убив ее, завладел золотой цепочкой, 1 парой золотых серег, пластиковой картой и мобильным телефонам “Samsung Galaxy”, принадлежавших убитой.

Факт совершения преступления подозреваемым А.И. подтверждается его признательными показаниями, результатами следственного действия - проверкой показаний на месте происшествия, вещественными доказательствами: пластиковой карточкой, золотые изделия, изъятыми с места происшествия, мобильным телефоном “Samsung Galaxy”, отпечатками пальцев, показаниями свидетелей и совокупностью иных доказательств.

Следственные действия продолжаются.