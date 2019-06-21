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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте погиб 2-летний ребенок, выпав из окна четвертого этажа

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкента 2-летний ребенок выпал из окна, пока матера не было дома, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в Сергелийском районе в махалле Чоштепа. Ребенок выпал из окна балкона четвертого этажа.

Оказалось, что в момент инцидента матери ребенка дома не было. В доме из взрослых был только бывший муж женщины, который был пьян.

Мальчик скончался по дороге в больницу.

Тем временем в соцсетях люди начали сбор денег на похороны этого малыша. Как сообщают пользователи, семья мальчика считается неблагополучной и в настоящее время родители арестованы.

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