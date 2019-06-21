Под Ташкентом торговка, пострадавшая в стычке с представителями райадминистрации, госпитализирована

CA-NEWS (UZ) - 19 июня на дехканском рынке Папского района Наманганской области произошла стычка между уличными торговцами и представителями районной администрации. Пострадала 33-летняя торговка зеленью Малохат Усманова, сообщили СМИ.



Женщина утверждает, что упала в обморок после того, как один из сотрудников райадминистрации обозвал ее «сукой» и сильно толкнул в грудь. Конфликт между торговцами и местными властями произошел из-за сноса рынка.

Однако представитель администрации Папского района назвал это «постановкой торговок, устроенной с целью шантажа», так как они не хотят покидать рынок, попавший под снос.

По словам очевидцев, стычка началась после того, как продавцы стали оказывать сопротивление представителям хокимията, пришедшим, чтобы прогнать их с рынка.

По утверждению женщины, торгующей на рынке зеленью, скандал разразился когда один из чиновников хокимията толкнул торговку, и она упала, потеряв сознание.

Вскоре после инцидента её доставили в больницу на машине скорой помощи.

"Люди, пришедшие с хокимията закрыли ворота рынка на замок. Когда женщина по имени Малохат подошла к ним и сказала «открой ворота», местный правительственный чиновник обругал её «сукой» и с силой толкнул в грудь. Когда мы подоспели, женщина была без сознания, все начали кричать. Милиция, налоговые и правительственные чиновники все сбежали», - говорит одна из собеседниц.

Выяснилось, что женщина, упавшая в обморок, это 33-летняя Малохат Усманова. Сейчас она проходит лечение в травматологическом отделении Папской районной больницы.

- Я стояла у ворот. Я сказала представителю хокимията: «У населения нет воды, может вы вместо сноса рынка лучше обеспечите нас водой?». На что он ответил: «Закрой рот, сука». Я помню, как подошла к нему и сказала: «Почему ты называешь меня сукой?». Он толкнул меня, я упала и потеряла сознание. Когда я пришла в себя, я лежала под воротами», - говорит Малохат Усманова.

По словам женщины, она не жаловалась в милицию на инцидент. «Мне страшно, потому что милиция на их стороне, они там были, всё видели и все сбежали», - сказала Усманова.

Представители районной больницы сообщили, что у Усмановой диагностировано сотрясение мозга.

Чиновник хокимията назвал эту ситуацию «постановкой шантажистов», которые не хотят уходить с рынка. «Между женщиной и чиновником не было никакого контакта. Женщина сама бросилась и упала. Всё это делается с целью шантажа», - сказал представитель райадминистрации.

Комментируя снос рынка, чиновник администрации Папского района сообщил, что вместо дехканского рынка будут построены новые современные жилые дома. По его словам, торговцам были предоставлены «торговые места, отвечающие сегодняшним потребностям» в других местах.

Но торговцы рынка говорят, что они обеспокоены высокой стоимостью аренды и налогами в этой торговом комплексе, где им выделены места.