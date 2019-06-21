В Уральске к восьми годам заключения приговорили эвакуированного из Сирии казахстанца

CA-NEWS (KZ) - В Уральске суд приговорил доставленного из Сирии казахстанца к восьми годам лишения свободы за участие в террористической деятельности, сообщает "Интерфакс-Казахстан".

Приговором суда Хамзулинов 2000 года рождения признан виновным по статье 257 УК РК – "Создание, руководство террористической группой и участие в её деятельности" и осуждён на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Отмечается, что осужденный был задержан сразу после прибытия из Сирии и помещен в следственный изолятор.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Операция "Жусан" прошла 7 и 9 мая 2019 года. По подозрению в причастности к террористической деятельности на стороне ДАИШ были задержаны 20 вернувшихся из Сирии казахстанцев, из них 16 мужчин и четыре женщины.

Ранее были осуждены двое вернувшихся из Сирии в ходе спецоперации "Жусан-1" казахстанцев. Каждого из них суд приговорил также к 8 годам лишения свободы.

Всего удалось привезти из зоны боевых действий 231 казахстанца, 16 мужчин, 59 женщин и 156 детей.

11 мая Духовное управление мусульман Казахстана обратилось к гражданам Казахстана, призвав проявить снисхождение к соотечественникам, которые по незнанию и неопытности попали в сети и стали жертвами экстремистских организаций.