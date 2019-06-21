В Узбекистане возбуждено уголовное дело против экс-генпрокурора Отабека Муродова

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев обвинил бывшего генпрокурора Отабека Муродова во взяточничестве и сообщил о возбуждении в его отношении уголовного дела. Новому генпрокурору Нигматилле Юлдашеву поставлена задача сломать «коррумпированную систему органов прокуратуры», сообщает Gazeta.uz.



В отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Отабека Муродова возбуждено уголовное дело. Об этом в ходе выступления в Сенате Олий Мажлиса заявил президент Шавкат Мирзиёев. Глава государства обвинил его во взяточничестве.

Об освобождении Отабека Муродова от должности генерального прокурора стало известно накануне, 20 июня. Он возглавлял Генеральную прокуратуру с января 2018 года.

Говоря о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего генпрокурора, Шавкат Мирзиёев сказал, что у руководителей брались деньги в размере «100 тысяч, 50 тысяч долларов».

«Мне неприятно слышать слова о том, что тот министр берет столько-то денег. Это болезнь, от которой мы должны избавиться», — подчеркнул он.

«Мы должны думать о своих детях, внуках. Зачем 40 га, если достаточно 3 га. Зачем 20-комнатная квартира, если вы все равно посещаете только 2 — спальню и кухню. Я даю должность, говорю, что доверяю тебе, а ты завтра идешь и берешь взятки», — посетовал глава государства.

Президент также сообщил о коррумпированности нефтегазовой сферы: «За 20 лет 50% всех проектов в нефтегазовой сфере были со взятками. За Сургильский нефтегазовый проект (Устюртский газохимический комплекс на базе месторождения Сургиль — ред.) один чиновник получил 80 млн долларов! 80 млн! Кто будет думать о народе?!».

Шавкат Мирзиёев заявил, что нужно «очистить кровь системы». Он также заявил, что в ближайшее время станут известны решения по судебным делам бывшего генерального прокурора Рашитжона Кадирова и бывшего председателя СГБ Ихтиёра Абдуллаев. «Они получат большие сроки, скоро услышите. Они должны ответить за то, что сделали», — подчеркнул президент.

В середине июня Генпрокуратура заявила о следствии над предшественником Отабека Муродова, бывшим председателем Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёром Абдуллаевым. По делу проходит всего около 10 человек. Им вменяется совершение преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями и взяточничеством.

Глава государства считает, что Нигматилла Юлдашев, назначенный накануне генеральным прокурором, в новой должности должен сломать «коррумпированную систему органов прокуратуры». Президент заявил, что в течение шести месяцев генпрокурор Нигматилля Юлдашев должен представить результаты. «Может быть, сокращение прокуратуры. Возможно, часть полномочий передадут Министерству юстиции, как это делается в зарубежных странах», — сказал президент.