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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Карагандинская область увеличит экспорт говядины в Узбекистан

CA-NEWS (KZ) -  Карагандинская область в 2019 году увеличит экспорт животноводческой продукции в Узбекистан, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

Крестьянское хозяйство «Жаке» заключило контракт на поставку 28 тысяч бычков. Первая партия в 1 000 голов уже отправлена.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов посетил откормочную площадку крестьянского хозяйства «Жаке». Главе области рассказали о планах предприятия на будущее.

Масштабная площадка для откорма крупного рогатого скота была запущена в 2016 году в Уштобинском сельском округе Бухар-Жырауского района. На площади почти 20 гектаров расположились загоны для животных и другие производственные помещения. Предприятие работает по американской технологии. Раздача кормов механизированная, а поилки действуют по автоматической системе.

Предприятие реализует продукцию животноводства как на внутренний рынок страны, так и за рубеж. Экспортные поставки сегодня идут в Узбекистан и Иран.

"Региону очень нужен мясоперерабатывающий комбинат. Нужно использовать возможности. Сейчас появилась новая программа «Экономика простых вещей», в рамках которой предусмотрены механизмы государственной поддержки", - сказал аким области.

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