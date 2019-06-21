«За Устюртский газохимический комплекс один чиновник получил взятку $80 млн», - Мирзиёев

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 21 июня, в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 20-го пленарного заседания Сената рассказал о коррумпированности нефтегазовой сферы, передает Kun.uz.

«За 20 лет 50% всех проектов в нефтегазовой сфере были с взятками. За Устюртский газохимический комплекс один чиновник получил 80 млн долларов США. Кто будет думать о народе?!», - сказал президент.

Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев на данном заседании обвинил бывшего генпрокурора Отабека Муродова во взяточничестве и сообщил о возбуждении в его отношении уголовного дела. Новому генпрокурору Нигматилле Юлдашеву поставлена задача сломать «коррумпированную систему органов прокуратуры».