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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Китай из Акмолинской области контрабандой вывозили золотую руду

CA-NEWS (KZ) -  Комитетом национальной безопасности в 2018 году пресечена противоправная деятельность транснациональной организованной группы, в состав которой входили граждане Республики Казахстан и КНР, длительное время занимавшиеся контрабандным вывозом золотосодержащей руды в Китай, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета.

Масштабная незаконная добыча и хищение золотосодержащей руды осуществлялись с месторождений, расположенных в Степногорском регионе Акмолинской области. Ликвидированы подпольные лаборатории для исследования и переработки сырья. Казахстанская руда с повышенным содержанием золота (до 1 кг на тонну) вывозилась за рубеж по подложным документам под видом различных минералов (кварцит, пирит и др.). Ежемесячно преступникам удавалось вывозить порядка 100 тонн золотосодержащего сырья, говорится в сообщении.

В ходе проведенной КНБ спецоперации члены ТОГ задержаны с поличным при попытке вывоза очередной партии контрабандного груза - двух вагонов с золотосодержащей рудой весом более 106 тонн на сумму свыше 250 млн тенге.

20 июня 2019 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы все 12 обвиняемых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.234 (экономическая контрабанда) и 264 (создание, руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организации, а равно участие в них) УК РК и осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Ранее в апреле 2019 года органами КНБ экстрадирован из Кыргызской Республики один из руководителей ТОГ гражданин КНР "Р", который ожидает судебного вердикта.

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