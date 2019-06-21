Из Караганды самолётом впервые частная компания вывезла опасный груз

CA-NEWS (KZ) - Караганду очищают от опасных отходов. Впервые частная компания из Караганды вывезла ПХД-содержащие отходы самолётом во Францию, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

Компания EcoProf KZ собрала более 70 тонн загрязнённых отходов от самых крупных предприятий страны. Груз, содержащий полихлорированные дифенилы, будет уничтожен на специализированном заводе Treddi в Лионе.

Полихлорированные дифенилы (ПХД) являются промышленными химическими веществами, включёнными в список стойких органических загрязнителей, наиболее опасных для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому вопросы безопасного обращения с оборудованием, содержащим ПХД, и обязательное безопасное уничтожение отходов, содержащих ПХД, являются критически важными для страны.

«Совместно с иностранным партнёром, компанией Polyeco Group, мы экспортировали во Францию ПХД-содержащие отходы. Они были переданы нам такими предприятиями, как ТОО «Қарағанды Жарық», АО «МангистауМунайгаз», АО «Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение» и ТОО «Корпорация «Казахмыс». Мы, как специализированная инженерная компания, которая занимается вопросами охраны окружающей среды стремимся к тому, чтобы Казахстан избавился от таких опасных отходов, как ПХД, и готовы приложить для этого максимум усилий», - говорит директор компании EcoProf KZ Индира Нуртаканова.

«На сегодняшний день уничтожить ПХД не только внутри страны, но и на территориях близлежащих государств невозможно из-за отсутствия требуемых технологий и запрета на транзит через эти страны. Поэтому единственным способом остаётся авиаперевозка в Европу. Планируем проводить аналогичную работу постоянно», - объясняет Индира Нуртаканова.

Экспорт был осуществлён в соответствии с требованиями Приказа министра охраны окружающей среды «Об утверждении Правил обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их содержащими» №40-Ө от 24.02.2012 г. Эти Правила разработаны с целью реализации Законов РК о ратификации Стокгольмской и Базельской конвенций.