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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В столкновениях в Грузии пострадали 240 человек

CA-NEWS (CA) -  В ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, сообщил в пятницу журналистам глава центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии Автандил Талаквадзе, передает Интефакс.

Беспорядки в столице Грузии начались вечером 20 мая. Поводом для них стал тот факт, что российский депутат Сергей Гаврилов во время заседания Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле председателя парламента Грузии.

В грузинских СМИ ранее появилась информация о том, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях против Грузии на стороне Абхазии. Сам Гаврилов опроверг ее и сказал, что никогда не воевал в горячих точках, не носил оружие и не бывал в Абхазии с момента объявления независимости.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка.

Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы разогнать граждан с проспекта Руставели. В числе пострадавших как протестующие, так и полицейские и журналисты, освещавшие беспорядки.

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