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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Он получил $100 тысяч от хокима», — Мирзиёев о задержании бывшего генпрокурора

CA-NEWS (UZ) -  21 июня во время выступления в Сенате Олий Мажлиса президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что бывший Генпрокурор Узбекистана Отабек Муродов получил взятку от хокима в размере $100 тысяч. Об этом сообщает издание repost.uz.

"Если прокуроры будут коррумпированными, ничего в нашей стране не изменится. Если первый руководитель хороший и порядочный человек, можно его простить за его ошибки. На бывшего генпрокурора завели уголовное дело. От одного вилоятского хокима он получил 100 тысяч, получит и от другого. Я же доверял ему. Либо я уберу такой орган, как прокуратура, либо все будут работать", —отметил президент.

Напомним, что 20 июня Отабека Муродова сняли с должности Генерального прокурора Республики Узбекистан.

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