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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане идёт суд над владельцем автобуса, в котором сгорели 52 узбекистанца

CA-NEWS (UZ) -  В Казахстане идёт суд в отношении Ордухана Мехтиева, владельца автобуса, в котором в январе 2018 года сгорели 52 гражданина Узбекистана. Судебное разбирательство не раз откладывалось из-за неявки свидетелей.

Как сообщили российские СМИ, в ходе судебного заседания 20 июня в Сарыагашском районном суде Туркестанской области судья вынес решение о принудительном приводе свидетелей на очередной процесс.

18 января 2018 года 52 граждан Узбекистана, находившиеся в автобусе, сгорели заживо в автобусе, следовавшем по автодороге Самара-Чимкент в Актюбинской области.

После этого инцидента было возбуждено уголовное дело против владельца автобуса Ордухана Мехтиева, но он сбежал в Узбекистан и скрылся там. Позже он был объявлен в международный розыск.

9 ноября прошлого года Актюбинский суд приговорил трех водителей автобуса к пяти годам лишения свободы каждому. Суд признал их виновными в смерти людей и в нарушении правил пожарной безопасности.

Ордухан Мехтиев был арестован 1 декабря в Узбекистане и экстрадирован в город Шымкент в конце декабря.

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