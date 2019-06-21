Генеральный секретарь ОБСЕ прибыл в Улаанбаатар

CA-NEWS (MNG) - Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер прибыл в Улаанбаатар, передает Монцамэ.

В ходе визита в Монголию Томас Гремингер примет участие в региональной конференции по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Генеральный секретарь ОБСЕ планирует провести рабочую встречу с главой администрации Президента З.Энхболд, министром иностранных дел Д.Цогтбаатар и главой Главного разведательного управления, полковником Д.Гэрэл. Томас Гремингер также прочитает лекцию “Роль ОБСЕ в Еврази” преподавателям и студентам Университета внутренних дел.