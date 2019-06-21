Монголия и Италия обсудили сотрудничество в производстве кожаных и кашемировых изделий

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар принял заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Гульельмо Пикки, прибывшего в Монголию для участия в межрегиональной конференции ОБСЕ, передает Монцамэ.

Выразив удовлетворение активизацией монголо-итальянских отношений и сотрудничества, а также постоянным ростом товарооборота между двумя странами за последние три года, глава МИД Д.Цогтбаатар подчеркнул наличие широких возможностей для расширения торгово-экономического взаимодействия.

В частности, Д.Цогтбаатар предложил сотрудничать в плане производства монгольских кожаных, шерстяных и кашемировых изделий в итальянском стиле и поставки их на рынки Италии и Евросоюза, и внедрении европейских стандартов в кожевенную промышленность Монголии.

Заместитель министра Гульельмо Пикки, со своей стороны, подчеркнул важность организации монголо-итальянского бизнес-форума и других мероприятий, способствующих расширению торгово-экономического сотрудничества и выразил уверенность, что в этом ключевую роль сыграет очередное заседание межправительственной комиссии, которое состоится в этом году.

Стороны также обменялись мнениями об активизации сотрудничества в области культуры и проведении в следующем году комплекс культурных мероприятий в рамках 50-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и Италией, отмечаемой в следующем году.