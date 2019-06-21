Приток иностранных инвестиций в Казахстан вырос на 15,8%

CA-NEWS (KZ) - В рамках реализации экономической дипломатии создана новая система привлечения иностранных инвестиций, и она постоянно совершенствуется. Об этом и других мерах привлечения инвестиций рассказал Заместитель Министра иностранных дел РК Ермек Кошербаев в ходе пресс-конференции в пресс-центре Правительства РК.

По итогам 2018 года валовых приток прямых иностранных инвестиций вырос на 15,8% и составил 24,3 млрд. долл. США.

По словам Е. Кошербаева, основными инвесторами по итогам 2018 года остаются Нидерланды – 7,3 млрд. долл. США (30,3%), США – 5,3 млрд. (22%), Швейцария – 2,5 млрд. (10,5%), Россия – 1,5 млрд. (6,2%), Китай – 1,5 млрд. (6,1%), Бельгия – 1,0 млрд. (4,3%), Франция – 0,9 млрд. (3,8%), Великобритания – 0,6 млрд. (2,4%) и Корея – 0,5 млрд. (2%).