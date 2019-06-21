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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев признал наличие долга Узбекистана перед «Лукойлом» в $600 млн за газ
Предыстория: Узбекистан задолжал Лукойлу $600 млн за газ

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед Сенатом 21 июня, признал наличие долга страны перед компанией «Лукойл» в 600 млн долларов, передает «Газета.uz».

По словам Шавката Мирзиёева, Узбекистан сегодня покупает у Лукойла газ для внутреннего рынка за 146 долларов за тысячу кубометров и продает населению за 40 долларов. За счет разницы в $100 и образовался долг в $600 миллионов.

Президент задался вопросом, почему при составлении соглашения о разделе продукции не были учтены национальные интересы.

Напомним, что в марте текущего года агентство Reuters сообщало, что Узбекистан задолжал «Лукойлу» за поставки газа в 2018 году. Компания работает на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в проектах Кандым-Хаузак-Шады-Кунград и Юго-Западный Гиссар. Производимый на проектах газ поставляется, в основном, в Китай.

Задолженность образовалась из-за того, что Узбекистан забирал часть газа на внутренний рынок, хотя условия СРП предусматривают экспорт всего добываемого объема газа. «Узбекнефтегаз» тогда от комментариев воздержался.

По данным агенства «Прайм», в марте «Лукойл» договорился с Узбекистаном о поставке до 5 миллиардов кубометров газа в год с Кандымского проекта на внутренний рынок со скидкой 12,5% к экспортному нетбэку.

Ранее глава государства сообщил о коррумпированности нефтегазовой сферы, отметив, что за Устюртский газохимический комплекс некий чиновник получил 80 млн долларов.

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