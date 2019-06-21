Отец ещё одного из умерших в самаркандском роддоме младенцев надеется, что ребёнок жив

CA-NEWS (UZ) - Следователи вызвали на допрос родителей одного из пяти младенцев, умерших за один день в Самаркандском областном перинатальном центре. По словам жителя Самарканда М.М., его дочь родилась вечером 25 февраля, но 28 февраля «неожиданно» скончалась. Следователи сообщили мужчине, что, возможно, его дочь жива, сообщает centralasian.



Недавно сообщалось о том, что в Самаркандском областном перинатальном центре (роддом №4 в городе Самарканде) с 28 февраля по 1 марта 2019 года умерли пять новорожденных.

Мать одной из рожениц рассказала о том, что, вместо тела девочки, сотрудники роддома выдали им тело мальчика, а после проведения анализа ДНК стало известно, что умерший мальчик не имеет с их семьей никаких родственных связей.

В Самарканде удалось найти еще одну семью, ребенок которой умер в 4-м роддоме. Мужчина говорит, что вечером 25 февраля этого года его жена родила дочь в этом роддоме, но 28 февраля ему сообщили, что младенец внезапно умер.

По словам собеседника, до 19 июня, пока участковый инспектор не отвел его на допрос в ГУВД Самарканда, он ничего не знал о случаях массовых смертей младенцев в самаркандском роддоме.

– Я являюсь отцом одного из пяти умерших младенцев. 19 июня меня вызвали на допрос в ГУВД Самарканда. Когда я спросил следователя о том, может ли быть жива моя дочь, он ответил мне: «Да, такое может быть. Все выяснится во время следствия». Сейчас мы с женой находимся в недоумении – действительно был ли нашим тот младенец, тело которого нам выдали в роддоме?!, – говорит М.М.

Собеседник говорит, что не дал согласие на эксгумацию тела похороненного младенца.

Генеральная прокуратура Узбекистана уже сообщила, что по факту подмены младенца в Самаркандском областном перинатальном центре возбуждено уголовное дело по статье 124 («Умышленная подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных низменных побуждений») Уголовного кодекса республики.

По данным надзорного органа, с 8:00 27 февраля по 8:00 1 марта в Самаркандском областном перинатальном центре у 36 женщин родились 37 младенцев. Из новорожденных 5 детей с различными диагнозами скончались в период с 28 февраля по 1 марта. Для выяснения причин смертей младенцев 6 июня была создана специальная следственная группа.