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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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КАМАЗ поставит 250 грузовиков в Туркменистан

CA-NEWS (TM) -  КАМАЗ получил заказ на поставку в Туркменистан 250 самосвалов, передает деловая электронная газета Татарстана Бизнес Online.

C автопроизводителем достигнута договоренность о создании учебно-сервисного центра компании в Ашхабаде и четырех областях среднеазиатской республики. Туркменская сторона также намерена провести капитальный ремонт вертолетов минобороны на Казанском вертолетном заводе. Об этом на брифинге в кабмине РТ сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Визит в Казань делегации из Туркменистана во главе с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым намечен на воскресенье 23 июня. В плане встреча Бердымухамедова с президентом РТ Рустамом Миннихановым. В Казанском кремле запланировано подписание ряда соглашений о намерениях между предприятиями РТ и Туркмении.

В последние три года торговый оборот между Туркменией и Татарстаном держится на уровне $ 23,9 млн, в 2015 году этот показатель был максимальным и составлял $ 121 миллион.

Предприятия РТ уже принимают участие в нефтедобыче и нефтеразведке на территории Туркмении, но планируют расширить эту работу. Например, «Татнефть» выступает партнером туркменских компаний по линии ремонта нефтяных скважин, но прорабатывает возможность создания совместного нефтесервисного производства по ремонту станков-качалок, насосно-компрессорных и бурильных труб.

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