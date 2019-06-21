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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Туркменистана совершит рабочий визит в Казань

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23 июня совершит однодневный рабочий визит в Казань — столицу Татарстана (Россия). В программе визита — встреча с главой республики Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле и участие на Сабантуе — ежегодном народном празднике у татар и башкир по окончании весенних полевых работ. Об этом сообщает «Татар-информ».

— Это будет однодневный визит — он [президент Туркменистана] в воскресенье прибывает и в воскресенье же уезжает. Планируется, что у него состоится встреча в [Казанском] Кремле с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] по международному протоколу. Затем они отправятся на Сабантуй, — цитирует издание официального представителя Казанского Кремля Лилию Галимову.

После официальной части туркменский лидер и глава Татарстана отправятся на центральную площадку празднования Сабантуя. Народные гуляния в этот день пройдут в берёзовых рощах в посёлках Мирный и Дербышки, лесопарке озера Лебяжье и Казанском ипподроме, уточнила Галимова.

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