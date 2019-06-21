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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер парламента Грузии Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси
Фото: Reuters
Фото: Reuters

CA-NEWS (CA) -  На политсовете правящей партии "Грузинская мечта" под руководством ее председателя Бидзины Иванишвили было принято решение об отставке с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе, передает Интерфакс.

Парламентское большинство поддержит кандидатуру своего лидера Арчила Талаквадзе на посту председателя парламента, заявил журналистам один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"После отставки с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе мы не рассматриваем на этот пост другую кандидатуру", - сказал Мдинарадзе.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.

Кобахидзе, находившийся с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП. Несмотря на это, оппозиция потребовала его отставки.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

В пятницу Кобахидзе в связи с событиями в Тбилиси прервал визит в Азербайджан и вернулся в Грузию.

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