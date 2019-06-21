РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане трое подростков подожгли 6-летнюю девочку

CA-NEWS (TJ) -  Утром, 19 июня, трое учеников средней школы номер 67 района Рудаки, в 5 километрах к западу от Душанбе, связали играющую рядом со своим домом с подругами шестилетнюю Осию Шерзод к оградной сетке и подожгли.

Девочку в тяжелом состоянии с ожогами 65 процентов тела госпитализировали в Национальный ожоговый центр в Душанбе, сообщил портал "Ахбор".

Шерзод Зулфонов, отец девочки сообщил местному изданию "Фараж”, что это жестокое преступление совершили подростки из соседнего села.

О жутком случае 21 июня сообщилo местное издание "Фараж”со ссылкой на родственников 6-летней девочки.

Причины поступка подростков неизвестны. Власти пока официально не комментировали это происшествие. Дело расследует ОМВД-2 района Рудаки.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Ш.Мирзиеев снял с должности генпрокурора Узбекистана Отабека Муродова
  • Монголия собирает лошадей Пржевальского по всему миру, четыре лошади доставлены в Гобийский заповедник из Пражского зоопарка
  • Монголия и Венгрия намерены развивать сотрудничество в сельском хозяйстве
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×