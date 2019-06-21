В Таджикистане трое подростков подожгли 6-летнюю девочку

CA-NEWS (TJ) - Утром, 19 июня, трое учеников средней школы номер 67 района Рудаки, в 5 километрах к западу от Душанбе, связали играющую рядом со своим домом с подругами шестилетнюю Осию Шерзод к оградной сетке и подожгли.

Девочку в тяжелом состоянии с ожогами 65 процентов тела госпитализировали в Национальный ожоговый центр в Душанбе, сообщил портал "Ахбор".

Шерзод Зулфонов, отец девочки сообщил местному изданию "Фараж”, что это жестокое преступление совершили подростки из соседнего села.

О жутком случае 21 июня сообщилo местное издание "Фараж”со ссылкой на родственников 6-летней девочки.

Причины поступка подростков неизвестны. Власти пока официально не комментировали это происшествие. Дело расследует ОМВД-2 района Рудаки.