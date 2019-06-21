Круглый стол на тему наследия Великого шелкового пути состоялся в нью-йоркском национальном клубе искусства

CA-NEWS (TM) - В Национальном клубе искусства г.Нью-Йорка 19 июня был организован круглый стол на тему «Наследие Великого шелкового пути и его историческая роль в формировании мировоззрения молодого поколения».

В ходе круглого стола выступили Постоянный представитель Туркменистана при ООН А.Атаева, Президент Русско-американского фонда культуры М. Ковалева, директор Азиатской культурной программы, куратор этнологии Азии, Европы и Ближнего Востока Смитсоновского института Пауль Михаил Тейлор, инвестор и коллекционер искусства Средней Азии Барбара Кош, директор Музея бухарско-еврейского искусства Арон Аронов, представители консульства Казахстана и Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Туркменистана.

П.Тейлор рассказал о сотрудничестве Смитсоновского института с Туркменистаном, проведенных в ходе Дней культуры Туркменистана в Вашингтоне и посещении Туркменистана. Он преподнес в подарок Постоянному представительству Туркменистана при ООН книгу произведений великого туркменского поэта Махтумкули на английском языке.

Также состоялось открытие совместной выставки «Центральная Азия: сокровищница», подготовленной Постоянным представительством Туркменистана при ООН, консульствами Казахстана и Узбекистана в Нью-Йорке совместно с Русско-американским фондом культуры.

На выставке были представлены ковры ручной работы, национальная одежда, образцы шелковой вышивки, ювелирные украшения из серебра, музыкальные инструменты и картины туркменских художников.