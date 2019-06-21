Туркмения и Южная Корея обсудили сотрудничество в управлении морскими портами

CA-NEWS (TM) - Туркмено-корейское сотрудничество в развитии транспорта, логистики и системы управления морскими портами было рассмотрено на специальной встрече, состоявшейся 20 июня в Ашхабаде.

В работе заседания приняли участие представители Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана, представители Союза промышленников и предпринимателей, дипломаты Посольства Республики Корея в Туркменистане, представители корейского института “Maritime”, а также представители министерств, профильных ведомств и высших учебных заведений страны.

Основная цель проведенного заседания - наращивание туркмено-корейского сотрудничества в сфере транспорта, логистики, а также в системе управления морскими портами.

Выступившие на заседании “Туркмено-корейское сотрудничество в развитии системы управления морскими портами, транспорта и логистики” говорили о сегодняшнем состоянии и приоритетах туркмено-корейского экономического сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Туркменистана.