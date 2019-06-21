РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркмения и Южная Корея обсудили сотрудничество в управлении морскими портами

CA-NEWS (TM) -  Туркмено-корейское сотрудничество в развитии транспорта, логистики и системы управления морскими портами было рассмотрено на специальной встрече, состоявшейся 20 июня в Ашхабаде.

В работе заседания приняли участие представители Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана, представители Союза промышленников и предпринимателей, дипломаты Посольства Республики Корея в Туркменистане, представители корейского института “Maritime”, а также представители министерств, профильных ведомств и высших учебных заведений страны.

Основная цель проведенного заседания - наращивание туркмено-корейского сотрудничества в сфере транспорта, логистики, а также в системе управления морскими портами.

Выступившие на заседании “Туркмено-корейское сотрудничество в развитии системы управления морскими портами, транспорта и логистики” говорили о сегодняшнем состоянии и приоритетах туркмено-корейского экономического сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Туркменистана.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Китай вкладывает свыше полмиллиарда долларов в модернизацию "Талко"
  • Монголия и Венгрия намерены развивать сотрудничество в сельском хозяйстве
  • Ш.Мирзиеев снял с должности генпрокурора Узбекистана Отабека Муродова
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×