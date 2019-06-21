Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $621,6 млн. за I кв. 2019

CA-NEWS (KZ) - За январь-март 2019 года товарооборот Казахстана и Узбекистана составил 621,6 млн. долл. США, что на 13,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (548,9 млн. долл. США), сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Экспорт из Казахстана в Узбекистан за январь-март 2019 года вырос на 20,9% и составил 490,5 млн. долл. США.

Основными товарами экспорта из Казахстана в Узбекистан являются: пшеница - 96,4 млн. долл. США (с долей 19,7%), полуфабрикаты из нелегированной стали - 42,4 млн. долл. США (8,6%), нефть сырая - 37,6 млн. долл. США (7,7%), нефтепродукты - 34 млн. долл. США (6,9%), семена подсолнечника - 24,6 млн. долл. США (5%), руды и концентраты медные - 22 млн. долл. США (4,5%), алюминий необработанный - 19,7 млн. долл. США (4%), мука пшеничная или пшенично-ржаная - 18,4 млн. долл. США (3,8%), отходы и лом черных металлов - 16,1 млн. долл. США (3,3%), цемент - 11,4 млн. долл. США (2,3%).

Импорт в Казахстан из Узбекистана за январь-март 2019 года снизился на 8,5% и составил 131,0 млн. долл. США.

Основными товарами импорта в Казахстан из Узбекистана являются: руды и концентраты свинцовые - 19,5 млн. долл. США (с долей 14,9%), полимеры этилена - 13,3 млн. долл. США (10,2%), природный газ - 13 млн. долл. США (9,9%), цинк необработанный - 7,5 млн. долл. США (5,7%), виноград, свежий или сушеный - 5,9 млн. долл. США (4,5%), капуста - 5 млн. долл. США (3,8%), овощи прочие - 4,2 млн. долл. США (3,2%), удобрения азотные - 4,2 млн. долл. США (3,2%).

За период с 2005 по 2018 год валовый приток прямых инвестиций из Узбекистана в Казахстан составил 32,2 млн. долл. США. За период с 2005 по 2018 год валовый отток прямых инвестиций из Казахстана в Узбекистан составил 292,4 млн. долл. США.

По состоянию на 1 апреля 2019 года в Казахстане зарегистрировано 2517 юр. лиц, филиалов и представительств с узбекским участием, из них действующих 592.

Кроме того, были заключены экспортные контракты на сумму около 50 млн. долл. США на поставку утеплительных материалов, теплоизоляции на основе вспененного каучука, насосного оборудования и котлов, трансформаторов, рельсовой продукции, фанеры, сухих строительных смесей, стеклопластиковых труб, масложировой продукции, муки, мяса индейки, лекарственных препаратов, одноразовых изделий медицинского назначения, упаковочной продукции, пэт-преформ.