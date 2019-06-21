Прямой рейс из Нур-Султана в Токио откроют с 6 июля

CA-NEWS (KZ) - Авиакомпания Scat с 6 июля откроет прямые рейсы из Нур-Султана в Токио, сообщил во время круглого стола в Сенате вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает informburo.kz.

"6 июля авиакомпания "Скат" начнёт полёты в Токио с государственной поддержкой и субсидированием", - сказал Берик Камалиев.

Он добавил, что осенью планируется открытие авиарейсов в Шанхай.

"Также мы планируем подписание первого соглашения о воздушном сообщении в формате открытого неба с США, мы проработали эти все вопросы", – добавил вице-министр.

По его словам, были проведены переговоры с компанией, которая может провести техническую аккредитацию. Ожидается, что прямые рейсы в США откроют в 2021 году.