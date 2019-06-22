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  22 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Huawei начала судиться с США
// Frank Hoermann / Globallookpress.com

CA-NEWS (CA) -  Китайская технологическая компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, потребовав суд оспорить решение американских властей подвергнуть правилам экспортного управления телекоммуникационное оборудование, которое компания сначала перевозила из Китая в Соединенные Штаты, а затем отправляла обратно в КНР. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет Reuters.

В Вашингтоне, напоминает агентство, считают, что это оборудование Пекин может использовать для шпионажа. Huawei эти данные отрицает, передает РБК.

В лабораторию в Калифорнии из КНР эта техника (в том числе, компьютерный сервер и коммутатор Ethernet), говорится в исковом заявлении китайской компании, была поставлена для тестирования. После завершения испытаний оборудование было отправлено обратно в Китай, объяснили в Huawei, отметив, что лицензию на перевозку таких технологий представители компании решили не получать, потому что, по их мнению, это просто не было необходимо.

Во-первых, отмечается в иске, такая техника не относится к категории контролируемой. И, во-вторых, она была изготовлено за пределами Соединенных Штатов и возвращалось в ту страну, откуда изначально была привезена.

Однако американские власти решили иначе: техника была конфискована на Аляске. При этом окончательного решения относительно того, требуется ли для вывоза из Штатов такого оборудования лицензия, принято не было, утверждается в иске. На основании чего техника в таком случае была изъята, в Huawei не пояснили. Сейчас это оборудование, говорится в документе, «остается в бюрократически подвешенном состоянии на аляскинском складе».

Американское Министерство торговли на запрос агентства по этому поводу оперативно не ответило.

В исковом заявлении Huawei, поясняет Reuters, просит суд либо снять арест с техники, либо принять какое-либо решение в отношении Минторга США с тем, чтобы признать: конфискация оборудования была незаконной.

Это уже не первый иск, который Huawei подает к американским властям. Так, в конце мая стало известно, что китайская технологическая компания через суд потребовала признать неконституционной часть американского закона о нацбезопасности, благодаря которой Huawei поместили в черный список Министерства торговли США.

Там китайских технологический гигант оказался в мае. Попадание в этот перечень запретило ему покупать необходимые для своих продуктов детали и компоненты американских производителей без одобрения со стороны правительства США. Позже американский лидер Дональд Трамп допустил, что проблемы Huawei могут разрешиться в рамках торговой сделки США и Китая.

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