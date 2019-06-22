Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию

CA-NEWS (CA) - Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию, сообщает РИА Новости.

Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.

Кроме того, президент рекомендовал туроператорам на время запрета полетов не продавать путевки из России в Грузию.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указ о прекращении авиасообщения — вынужденная мера для обеспечения безопасности россиян на фоне экстремистских действий в Тбилиси.

В Кремле также объяснили, что запрет вступает в силу с 8 июля, поскольку к этому времени завершится большинство туров в Грузию.