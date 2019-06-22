Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании. Об этом пишет The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.

Ранее New York Magazine опубликовал отрывок из книги Кэрролл, где утверждается, что в середине девяностых годов нынешний президент США изнасиловал ее в в примерочной нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman. По словам Кэрролл, она не стала сообщать о случившемся в полицию, но рассказала двум близким друзьям.

Трамп в свою очередь заявил, что никогда не встречался с Кэррол и что она, выдвигая такие обвинения, пытается повысить продажи своей книги. «Люди должны дорого платить за такие ложные обвинения», — добавил президент и попросил уведомить его, если выяснится, что Кэррол или New York Magazine сотрудничают с Демократической партией США.

Ранее Трампа, в том числе во время предвыборной кампании 2016 года, неоднократно обвиняли в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. К судебным последствиям для президента они не приводили, передает РБК.