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  22 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США на год продлили санкции против КНДР

CA-NEWS (CA) -  Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Ограничения продолжаются в связи с «необычайно и экстраординарной угрозой» национальной безопасности США из-за существования и возможного распространения ядерного оружия на Корейском полуострове. Впервые санкции были введены в 2008 году, после чего ежегодно продлевались. Они в первую очередь предполагают экономические ограничения вроде блокировки счетов и транзакций из страны.

На фоне санкций Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын провели два саммита (второй закончился досрочно без итогового соглашения, планируется третий), а также обмениваются письмами. Впрочем, США регулярно отмечают, что снятие санкций возможно только после денуклеаризации Корейского полуострова.

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