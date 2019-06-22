США на год продлили санкции против КНДР

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Ограничения продолжаются в связи с «необычайно и экстраординарной угрозой» национальной безопасности США из-за существования и возможного распространения ядерного оружия на Корейском полуострове. Впервые санкции были введены в 2008 году, после чего ежегодно продлевались. Они в первую очередь предполагают экономические ограничения вроде блокировки счетов и транзакций из страны.

На фоне санкций Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын провели два саммита (второй закончился досрочно без итогового соглашения, планируется третий), а также обмениваются письмами. Впрочем, США регулярно отмечают, что снятие санкций возможно только после денуклеаризации Корейского полуострова.