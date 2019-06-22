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  22 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США внесли в черный список еще пять технологических организаций Китая

CA-NEWS (CA) -  США внесли в черный список четыре технологические компании и институт компьютерных технологий из Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение Министерства торговли Соединенных Штатов.

Речь идет о компаниях Higon (китайский партнер производителя AMD), Sugon (министерство называет его мажоритарным владельцем Higon), Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology (по данным американцев, Higon владеет долями в обеих компаниях). Кроме того, под ограничения попал Цзяннаньский университет компьютерных технологий.

Как и в случае с Huawei, этим компаниям запрещено покупать американские ПО и оборудование. Министерство торговли объяснило санкции тем, что указанные организации угрожают национальной безопасности США, так как разрабатывают «суперкомпьютеры» для китайской армии или в сотрудничестве с военными.

Bloomberg отмечает, что ограничения были введены в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпиня на G20 в Осаке, где стороны планировали обсудить торговую сделку.

В середине мая американский Минторг включил в черный список китайскую Huawei, также объяснив это причастностью компании к угрозам нацбезопасности США. Спустя несколько дней Huawei разрешили временно возобновить свою деятельность в Соединенных Штатах.

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