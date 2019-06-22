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  22 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости повысить цены на электроэнергию

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 июня в ходе 20-го пленарного заседания Сената в Ташкенте рассказал о проблемах в сфере энергетики, передает Kun.uz.

По мнению главы государства, в Узбекистане необходима либерализация цен на электроэнергию.

«Мы должны либерализировать цены на электроэнергию. Мы очень богатая страна, но не используем возможности правильно. Многие инвесторы хотят инвестировать в энергетический сектор Узбекистана, но их интересует цена на энергию», - сказал президент.

Мирзиёев заявил, что в Узбекистане должны повышать цены на электроэнергию.

«Предприниматели не будут инвестировать, если мы не повысим цены. Да, будет сложно. Это повлияет на многие сферы, особенно трудно будет для населения, но мы вынуждены предпринимать такие меры», - отметил он.

Напомним, что цены на природный газ и электроэнергию в Узбекистане должны были повыситься с 1 июня текущего года, но в Минфине сообщили, что цены пока не изменятся.

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