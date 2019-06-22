Полицейским Казахстана повысят зарплату

CA-NEWS (KZ) - Глава МВД Ерлан Тургумбаев на встрече с журналистами в Нур-Султане заявил, что со следующего месяца ожидается повышение заработной платы у дорожных инспекторов, следователей, участковых и преподавателей вузов, передает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По словам главы МВД Казахстана, деньги для повышения зарплат выделены за счет сокращения более 10 тысяч сотрудников. Также эти меры позволят выплачивать компенсации за аренду жилья.

- C 1 июля будет компенсация за жилье, онa будет большим подспорьем. За счет этого наши сотрудники смогут оплачивать арендное жилье от 70 до 150 тысяч тенге. Тем самым, что оттока с органов внутренних дел не будет. Мы будем подбирать квалифицированные кадры, естественно, будет очень жесткий отбор на те или иные профессии, - отметил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

По словам министра, осенью полицейских ждет переаттестация. Для начала проверят первых руководителей. Полицейским предстоит написать тесты на знание законов и логическое мышление. Также они сдадут нормативы по физической и огневой подготовке. При этом, весь процесс аттестации будет фиксироваться камерами.

Отдельно министр коснулся проблем коррупции в рядах МВД. Тургумбаев рассказал, что чаще всего взятки берут в регистрационных подразделениях и в миграционных службах.

- В течение месяца мы создали рабочую группу и предложили внести пункты по противодействию коррупции. Около тысячи предложений поступило. Из них мы отобрали 129 предложений, их ввели в 28 крупных блоков и они вошли в этот план. План, я вам скажу, он не формальный, а действующий. Поэтапно мы начали по нему работать, - заключил Ерлан Тургумбаев.