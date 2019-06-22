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  22 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Убивший начальника ППС МВД Узбекистана в рабочем кабинете оказался его сослуживцем

CA-NEWS (UZ) -  В августе прошлого года глава ППС МВД Узбекистана Дильшод Акрамов был убит в собственном кабинете. Накануне в местных СМИ появилась новая информация по этому поводу.

Оказалось, что Акрамова убил его сотрудник Рустам Абдуллаев. В отношении Абдуллаева было возбуждено уголовное дело по статье 97 (Умышленное убийство).

В начале 2019 года суд приговорил Абдуллаева к 19 годам лишения свободы. Подробности дела не раскрываются из-за моментов касающихся личной жизни участников инцидента.

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