Убивший начальника ППС МВД Узбекистана в рабочем кабинете оказался его сослуживцем

CA-NEWS (UZ) - В августе прошлого года глава ППС МВД Узбекистана Дильшод Акрамов был убит в собственном кабинете. Накануне в местных СМИ появилась новая информация по этому поводу.

Оказалось, что Акрамова убил его сотрудник Рустам Абдуллаев. В отношении Абдуллаева было возбуждено уголовное дело по статье 97 (Умышленное убийство).

В начале 2019 года суд приговорил Абдуллаева к 19 годам лишения свободы. Подробности дела не раскрываются из-за моментов касающихся личной жизни участников инцидента.



