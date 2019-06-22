РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Татарстан снимут совместный фильм

CA-NEWS (UZ) -  В Казани 21 июня 2019 года состоялось открытие Второго Международного фестиваля тюркского кино. На пресс-конференции в рамках мероприятия директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова рассказала, Татарстан планирует начать снимать кино вместе со специалистами из Узбекистана, сообщает «Татар-информ».

По словам Айтугановой, сценарий ленты будет основан на книге известной писательницы Зифы Кадыровой «Ты будешь скучать, а меня уже нет» в жанре любовного романа. Это произведение несколько лет назад было одним из самых читаемых в Татарстане.

Директор раскрыла и рабочее название картины – «Сумбуль».

Съемки пройдут как в Татарстане, так и в узбекском городе Бухара. Инициаторы проекта надеются, что ленту удастся прокатить по российским и узбекским кинотеатрам. По ее словам, киноделы постараются сделать фильм понятным и интересным всем категориям зрителей. Дата премьеры фильма пока не раскрывается.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Спикер парламента Грузии Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси
  • Уволенного накануне экс-генпрокурора Узбекистана допрашивают - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×