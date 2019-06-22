Узбекистан и Татарстан снимут совместный фильм

CA-NEWS (UZ) - В Казани 21 июня 2019 года состоялось открытие Второго Международного фестиваля тюркского кино. На пресс-конференции в рамках мероприятия директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова рассказала, Татарстан планирует начать снимать кино вместе со специалистами из Узбекистана, сообщает «Татар-информ».

По словам Айтугановой, сценарий ленты будет основан на книге известной писательницы Зифы Кадыровой «Ты будешь скучать, а меня уже нет» в жанре любовного романа. Это произведение несколько лет назад было одним из самых читаемых в Татарстане.

Директор раскрыла и рабочее название картины – «Сумбуль».

Съемки пройдут как в Татарстане, так и в узбекском городе Бухара. Инициаторы проекта надеются, что ленту удастся прокатить по российским и узбекским кинотеатрам. По ее словам, киноделы постараются сделать фильм понятным и интересным всем категориям зрителей. Дата премьеры фильма пока не раскрывается.