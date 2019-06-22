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  22 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Мне позвонили и сказали, что собьют самолет», — Мирзиёев о возвращении 156 граждан из Сирии

CA-NEWS (UZ) -  Во время заседания Сената в Ташкенте, 21 июня, президент Шавкат Мирзиёев прокомментировал возвращение 156 граждан из зоны боевых действий.

«Было сложно их вернуть. Мы их вернули с большими сложностями. Самолет, который мы отправили туда пришлось вернуть с полпути. Мне позвонили и сказали, что самолет будет сбит. Пришлось дать команду посадить самолет в Азербайджане. Мы отправили туда автобусы, чтобы вернуть женщин и детей. Из 5 автобусов вернулись только два. Многих не удалось забрать. Почему эти женщины уехали туда? Кто знает причину? Я все это время ждал предложений от парламента. Нужно дать предложение как работать с ними. Никто ничего не предложил до сих пор», — заявил президент.

По словам Шавката Мирзиёева, парламент должен дать предложение по поводу дальнейшей работы с возвращенными гражданами.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана в конце мая в рамках гуманитарной операции «Добро» вернули на родину из Сирии и Ирака 156 узбекистанцев, в основном женщин и детей.

«Этим людям, по заблуждению покинувшим нашу страну, пережившим тяжелый жизненный период, правительством будет оказана медицинская, психологическая, материальная и моральная помощь», – говорилось в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

На днях стало известно, что одной из женщин, вернувшихся из Сирии, власти Узбекистана подарили двухкомнатную квартиру.

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