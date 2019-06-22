РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Власти Таджикистана запросили у доноров $400 млн на антикризисные мероприятия

CA-NEWS (TJ) -  Для эффективной реализации плана мероприятий по координации реализации макроэкономической политики и предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику необходимо привлечение примерно $400 млн со стороны партнеров по развитию.

Об этом заявил первый замминистра экономического развития и торговли Завки Завкизода 20 июня на прошедшем в Душанбе круглого стола на тему «Обеспечение макроэкономической стабильности в стране в условиях воздействия внешних факторов».

Завкизода отметил, что план мероприятий был утвержден постановлением правительства 30 ноября прошлого года, передает Азия Плюс.

По его словам, в рамках реализации плана проделана определенная работа по обеспечению макроэкономической стабильности, продвижения эффективной финансовой политики, улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства, обеспечения деятельности госпредприятий.

Также, по словам замминистра, принимаются меры для снижения зависимости национальной экономики и финансовой системы от одной страны миграции.

Введенный в действие с 1 января этого года план мероприятий по координации реализации макроэкономической политики и предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику заменил антикризисный план, принятый правительством в 2015 году.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Спикер парламента Грузии Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси
  • Уволенного накануне экс-генпрокурора Узбекистана допрашивают - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×