Власти Таджикистана запросили у доноров $400 млн на антикризисные мероприятия

- Таджикистан, общество
- 13:40, 22 июня 2019
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CA-NEWS (TJ) - Для эффективной реализации плана мероприятий по координации реализации макроэкономической политики и предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику необходимо привлечение примерно $400 млн со стороны партнеров по развитию.
Об этом заявил первый замминистра экономического развития и торговли Завки Завкизода 20 июня на прошедшем в Душанбе круглого стола на тему «Обеспечение макроэкономической стабильности в стране в условиях воздействия внешних факторов».
Завкизода отметил, что план мероприятий был утвержден постановлением правительства 30 ноября прошлого года, передает Азия Плюс.
По его словам, в рамках реализации плана проделана определенная работа по обеспечению макроэкономической стабильности, продвижения эффективной финансовой политики, улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства, обеспечения деятельности госпредприятий.
Также, по словам замминистра, принимаются меры для снижения зависимости национальной экономики и финансовой системы от одной страны миграции.
Введенный в действие с 1 января этого года план мероприятий по координации реализации макроэкономической политики и предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику заменил антикризисный план, принятый правительством в 2015 году.