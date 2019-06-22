Власти Таджикистана запросили у доноров $400 млн на антикризисные мероприятия

CA-NEWS (TJ) - Для эффективной реализации плана мероприятий по координации реализации макроэкономической политики и предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику необходимо привлечение примерно $400 млн со стороны партнеров по развитию.

Об этом заявил первый замминистра экономического развития и торговли Завки Завкизода 20 июня на прошедшем в Душанбе круглого стола на тему «Обеспечение макроэкономической стабильности в стране в условиях воздействия внешних факторов».

Завкизода отметил, что план мероприятий был утвержден постановлением правительства 30 ноября прошлого года, передает Азия Плюс.

По его словам, в рамках реализации плана проделана определенная работа по обеспечению макроэкономической стабильности, продвижения эффективной финансовой политики, улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства, обеспечения деятельности госпредприятий.

Также, по словам замминистра, принимаются меры для снижения зависимости национальной экономики и финансовой системы от одной страны миграции.

Введенный в действие с 1 января этого года план мероприятий по координации реализации макроэкономической политики и предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику заменил антикризисный план, принятый правительством в 2015 году.