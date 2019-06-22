В Таджикистане создали мобильные группы защиты военных аэродромов России от дронов

CA-NEWS (TJ) - Мобильные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по защите военных аэродромов России от боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) созданы в Кыргызстане и Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа.

"Российские военнослужащие заступили на боевое дежурство по охране и обороне воздушных границ аэродромов Киргизии и Таджикистана. В состав мобильных групп вошли комплексы РЭБ "Житель", "Силок" и "Лесочек". Работа комплексов позволяет вскрывать координаты обнаруженных неопознанных беспилотников, а также осуществлять подавление линий радиосвязи противника на безопасном удалении от военных объектов", - говорится в сообщении.

В округе добавили, что военные ежедневно проводят как дневные, так и ночные тренировки по отражению атак боевых БПЛА.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в каждую из мобильных групп входит по 20 военнослужащих.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. Кроме того, в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.