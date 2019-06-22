Туркестан и Ташкент свяжут высокоскоростным поездом

CA-NEWS (KZ) - Между Туркестаном и Ташкентом построят высокоскоростную железную дорогу, передает Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В ходе 18-го заседания совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном глава Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, министром водного хозяйства страны Шавкатом Хамраевым и председателем правления "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") Хуснутдином Хасиловым.

В ходе этих встреч глава региона рассказал об инвестиционном и туристском потенциале Туркестанской области, обсудил вопросы приграничного сотрудничества, а также подписал ряд важных соглашений.

В частности, подписан меморандум с администрацией Ташкентской области о развитии туристической отрасли между двумя регионами, в рамках которого будут разработаны единые туристические маршруты. Кроме того, в ходе встречи с председателем правления "Узбекистон темир йуллари" подписан меморандум о строительстве высокоскоростной железной дороги Туркестан - Ташкент.

Вместе с тем в ходе обсуждения увеличения объема воды, подаваемой через водоканал "Достык", было принято решение о создании Межправительственной рабочей группы между Таджикистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Казахстаном.



