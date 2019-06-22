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  22 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мемориал фигуристу Денису Тену открыли в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  В Алматы открыли мемориал погибшему казахстанскому фигуристу, бронзовому призеру Олимпиады-2014 в Сочи Денису Тену, передает Tengrinews.kz.

Памятник установлен на месте его гибели на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы. Ранее сообщалось, что скульптором является Матвей Макушкин из Санкт-Петербурга. Он также является автором скульптуры Виктора Цоя на улице Тулебаева в Алматы. Ее установили в июне 2018 года.

Кроме того, 20 июля в "Алматы Арена" состоится ледовое шоу в память о Денисе Тене. В шоу примут участие знаменитые фигуристы, тренеры и друзья Дениса. Денис Тен погиб в результате конфликта с автоворами 19 июля 2018 года на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

Спортсмена ударили ножом в бедренную артерию. На скамье подсудимых оказались Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. 17 января 2019 года им вынесли приговор - мужчины получили по 18 лет, а их беременная приятельница - четыре года колонии.

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