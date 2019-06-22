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  22 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кафе в Грузии повысили цены для россиян на 20 процентов

CA-NEWS (CA) -  Одно из кафе в грузинском городе Батуми, а также ресторан в Тбилиси приняли решение, что отныне российским туристам придется платить на 20 процентов больше, чем другим посетителям, пишет "Грузия Онлайн".

"Друзья, мы, наверное, единственное кафе в Батуми, которое не имеет меню на русском языке. Это был наш сознательный акт. После последних событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20 процентов", - говорится в заявлении одного из заведений.

Таким образом, отмечает издание, руководство ресторана "своеобразно ответило России за оккупацию 20 процентов грузинских территорий - Абхазии и Цхинвальского региона". В пятницу, 21 июня, в столице Грузии возобновились протесты у здания парламента страны.

Люди требуют отставки главы МВД, освобождения задержанных накануне протестантов и расследования фактов насилия, а также проведения внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что президент России Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы из России на территорию Грузии с 8 июля 2019 года. Информация размещена на официальной веб-странице Кремля.

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