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  22 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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При падении самолета на Гавайях погибли все пассажиры

CA-NEWS (CA) -  На Гавайях (США) разбился двухмоторный самолет, все находившиеся на борту погибли. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта штата в Twitter. Жертвами авиакатастрофы стали девять человек.

Крушение произошло возле аэропорта Dillingham Airfield. Самолет упал на северном побережье острова Оаху, после чего загорелся. Причины аварии пока не сообщаются.

В 2016 году самолет с любителями парашютного спорта разбился в окрестностях аэропорта Порт Аллен в департаменте Кауаи. Тогда погибли пять человек.

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