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  23 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

CA-NEWS (KZ) -  Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу». Идеальным состоянием автомобиль обязан заботливому владельцу Алексею, который, получив эту машину в конце 90-х за гибель брата-военнослужащего, оставил ее храниться в гараже.

За ненадобностью эта «Волга» целых 20 лет простояла в теплом гараже, будучи в заводском целлофане, на проставках и под чехлом. На одометре – всего 3 тысячи километров.

Как выяснил портал Wroom.ru, появление нового ГАЗ-3310 в семье Алексея связано с трагической гибелью его брата, исполнявшего свои воинские обязанности на Курильских островах. Автомобиль был предоставлен в качестве компенсации, однако необходимости в нем у семьи не было, и в память о погибшем родственнике «Волгу» решили сохранить, поставив ее на длительное хранение в гараж.

Теперь почти новая «Волга» ищет нового владельца в Костанае (север Казахстана). Выставляя свой раритет на продажу, нынешний владелец Алексей выразил надежду, что машина найдет почетное место в какой-нибудь коллекции.

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