Самолёт Air Astana экстренно сел в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Самолёт Air Astana совершил вынужденную посадку в Шымкенте из-за неисправности, возникшей в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Лайнер выполнял рейс из Ташкента в Алматы. Во время полёта возникла проблема с системой герметизации, в результате чего пилот принял решение посадить воздушное судно. Самолёт успешно приземлился в 16:15 по местному времени. Пострадавших нет, передаёт РИА Новости.