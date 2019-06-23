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  23 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Самолёт Air Astana экстренно сел в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  Самолёт Air Astana совершил вынужденную посадку в Шымкенте из-за неисправности, возникшей в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Лайнер выполнял рейс из Ташкента в Алматы. Во время полёта возникла проблема с системой герметизации, в результате чего пилот принял решение посадить воздушное судно. Самолёт успешно приземлился в 16:15 по местному времени. Пострадавших нет, передаёт РИА Новости.

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