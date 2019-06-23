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  23 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Фестиваль военных оркестров из Казахстана, России и Монголии прошёл в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане прошёл восьмой Международный фестиваль военных оркестров "Әскери керней", в нём приняли участие военные музыканты из Казахстана, России и Монголии, сообщила пресс-служба Национальной гвардии РК.

Фестиваль прошёл в ледовом дворце "Барыс арена", его посвятили Дню казахстанской полиции, а также Дню столицы Казахстана.

В нём приняли участие лучшие военные оркестры казахстанской Национальной гвардии – образцово-показательный оркестр, военный оркестр Военного института, сводные военные оркестры региональных командований "Оңтүстік", "Орталық", "Батыс" и "Шығыс", Президентский оркестр и рота почётного караула службы государственной охраны, а также сводный оркестр пограничной службы Комитета национальной безопасности.

В этом году в мероприятии приняли участие военные оркестры из Монголии и России.

Участники исполнили множество композиций, начиная со времён казахского ханства до мировых хитов.

К примеру, сводный оркестр регионального командования "Орталық" Нацгвардии Казахстана исполнил хит американских исполнителей Lmfao – Party Rock. Сводный оркестр регионального командования "Шығыс" сыграл попурри песен Батырхана Шукенова.

Образцово-показательный оркестр Вооружённых сил Монголии под руководством дирижёра капитана Амара Алтансуха выступил с народными мелодиями о великом ханстве монгольской империи и столице Улан-Баторе.

Оркестр штаба Центрального военного округа Федеральной службы войск Национальной гвардии России сыграли русский старинный марш "Скобелев", а также марш "Гвардейцев-миномётчиков".

Завершилась концертная программа песней "Қазақ елі". После чего министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев вручил призы и дипломы участникам.

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